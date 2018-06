cantiere di via roma

Lavori fermi in via Roma, Ferrandelli dalla parte dei cittadini: ''Amministrazione incompetente''

Il leader dell'opposizione al Comune e il capogruppo de I Coraggiosi hanno incontrato l'associazione ''Amari Cantieri'', per trovare delle soluzioni al blocco dei lavori

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/06/2018 - 12:47:14 Letto 368 volte

Stamattina il leader dell'opposizione al Comune Fabrizio Ferrandelli e il capogruppo de I Coraggiosi Cesare Mattaliano si sono recati sul luogo del cantiere per il collettore fognario in via Roma, nel tratto tra le vie Cavour e Guardione. Il cantiere è al centro di polemiche e disaccordi fin dal suo avvio, ed è tornato sulle pagine di cronaca per il blocco dei lavori dovuto alla presenza di cavi Telecom negli scavi (il quadro approfondito nel link a fondo pagina).

“Abbiamo appena fatto un’ispezione ufficiale al cantiere che da mesi paralizza il traffico cittadino in via Roma - racconta Ferrandelli, facendo il punto della situazione -. Da più di un mese nessun operaio e anche oggi soltanto un recinto su scavi a cielo aperto. Situazione inaccettabile su cui va fatta chiarezza”.

“Una sola parola caratterizza questa amministrazione ed è ‘improvvisazione’ - è l'attacco dei consiglieri, che addossano le colpe all'amministrazione comunale - è inconcepibile infatti che venga paralizzata una via per dei cantieri il cui stato di avanzamento è ahinoi sotto gli occhi di tutti. Questo denota ancora una volta l’incompetenza con cui questa amministrazione gestisce la cosa pubblica". Poi Ferrandelli e Mattaliano hanno incontrato i commercianti e il rappresentante dell’associazione "Amari Cantieri", Francesco Raffa, che gli hanno sottoposto le loro preoccupazioni. "Commercianti e cittadini penalizzati da chi dimostra ogni giorno di non saper amministrare", è la conclusione di Ferrandelli e Mattaliano, che annunciano contromosse in tempi brevi.

