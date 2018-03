ponte di Bonagia

Lavori sul ponte di Bonagia fermi da alcuni giorni: traffico in aumento

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/03/2018 - 15:00:00 Letto 345 volte

Sul ponte di Bonagia i lavori sono fermi da alcuni giorni. È quanto denuncia il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Igor Gelarda, che sottolinea un aumento del traffico nella zona sud est della città. Gli interventi dovrebbero comunque ripartire lunedì. "Negli ultimi giorni - ha detto - sono arrivate numerose segnalazioni che nessuno sta lavorando al ponte di Bonagia, nei pressi del quale il traffico è molto peggiorata da quando è stata ristretta la carreggiata, con l'inizio dei lavori. Mi sono messo in contatto con l'assessore Arcuri che ci ha fatto sapere che dopo la posa del calcestruzzo, per fortificare la struttura, ci vogliono 28 giorni di riposo, il cosiddetto 'sviluppo della resistenza convenzionale', prima di applicare altri carichi".

Gelarda aggiunge: "In questo caso non sarà necessario attendere 28 giorni perché è stato messo un accelerante nel calcestruzzo e lunedì ricominceranno i lavori con la posa dell'asfalto. Ovviamente noi ci fidiamo di tutto e tutti, ma crediamo solo ai nostri occhi. Per cui lunedì andremo a verificare se i lavori sono ripresi".

I lavori di manutenzione straordinaria del cavalcavia di viale Papa Giovanni XXIII riguardano soprattutto i lati della carreggiata, dove il manto stradale appare in più punti inclinato. Nell'ordinanza delle scorse settimane il Comune ha indicato la viabilità alternativa: durante i lavori infatti il Comune consiglia agli automobilisti l'attraversamento del vicino viadotto Carlo Perrier. È stato invece rinviato a fine mese l'inizio dei lavori sul ponte di via Giafar. Ma le operazioni potrebbero partire subito dopo Pasqua. Proprio per evitare di effettuare gli interventi in contemporanea con Bonagia ed appesantire ulteriormente il traffico nella circonvallazione

