Lavoro, incontro Sindacati-Draghi. Il premier: ''C'è intesa su questi temi''

Gli occhi dei sindacati sono puntati anche sugli investimenti del Pnrr e la fine del blocco dei licenziamenti, e sulle riforme in arrivo: riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive, del fisco e delle pensioni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/09/2021 - 09:33:01 Letto 438 volte

Ripartito il confronto dei sindacati con il governo. E' durato oltre un'ora il confronto tra Cgil, Cisl e Uil con il premier Mario Draghi convocato sul tema della salute e sicurezza sul lavoro, gli occhi dei sindacati sono puntati anche sugli altri temi aperti, tra cui gli investimenti del Pnrr e la fine del blocco dei licenziamenti, e sulle riforme in arrivo: riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive, del fisco e delle pensioni.

"Un incontro particolarmente utile, proficuo e concreto" nel corso del quale "si sono individuati alcuni interventi di breve e medio periodo" sulla sicurezza sul lavoro. Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con i sindacati, sottolineando che è "importante l'oggetto" della discussione "ma anche il metodo sul quale proseguiremo.

"È stato un incontro molto utile per fissare un metodo di lavoro". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, al tavolo con i sindacati. "C'è intesa su questi temi", in materia di tutela della sicurezza e della salute sul posto di lavoro.

All'incontro erano presenti i ministri Orlando e Brunetta e il sottosegretario Garofoli. Nel corso dell'incontro con i leader sindacali, sono stati individuati alcuni interventi di immediata realizzabilità in materia di tutela della sicurezza e della salute sul posto di lavoro. In particolare: - sulla revisione e il potenziamento del sistema della formazione dei dipendenti e degli imprenditori; - la revisione e il potenziamento delle norme sanzionatorie da applicare a seguito delle ispezioni; - la razionalizzazione dell'assetto delle competenze in materia di ispezione; - la costituzione di una banca dati unica delle sanzioni applicate.

