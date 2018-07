incendi

Le fiamme devastano il palermitano, notte d'inferno in tutta la provincia

L'area del capoluogo siciliano continua a bruciare: interventi a San Martino delle Scale, Caccamo e Ciminna. Incendio domato anche a Palermo, a Borgo Nuovo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/07/2018 - 09:46:20 Letto 480 volte

Trascorsa un'altra notte di devastanti incendi in provincia di Palermo, in fiamme dal calar della sera alle prime ore del mattino. Caccamo e Ciminna le località più colpite, ma le fiamme hanno interessato anche San Martino delle Scale. Interventi anche nel capoluogo, dov'è stato appiccato un rogo sospetto.

A Palermo, nel quartiere Borgo Nuovo, intorno alle 21 è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme che avvolgevano un'area tra i palazzi, già nota agli addetti ai lavori per essere una piccola discarica a cielo aperto. Ignoti avrebbero appiccato le fiamme all'auto di un operatore del centro accoglienza migranti di via Prizzi, provocando un incendio in tutta l'area circostante, che avrebbe potuto mettere in pericolo le donne della struttura.

Meno gravi, ma solo perché prontamente interrotti, due principi d’incendio nella zona di San Martino delle Scale. Il primo rogo ieri sera alle 21,40: le sterpaglie bruciate sono state spente dai vigili del fuoco di Palermo in due ore circa; il secondo incendio è divampato poco prima della mezzanotte e un altro provvidenziale intervento dei pompieri del capoluogo ha risolto la situazione in mezz'ora.

Fiamme di tutt'altra entità a Ciminna, in contrada Monterotondo, e a Caccamo, in contrada San Rocco, dove il fuoco è divampato rispettivamente alle 2 e alle 2,30. In entrambe le località, al lavoro i mezzi di terra e aerei, con pompieri e forestali impegnati su terreni difficili e insidiosi. A Ciminna richiesto l'intervento di un elicottero e di un canadair.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!