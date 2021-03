Covid-19

Le indicazioni del Cts: Lockdown nel weekend, zona rossa e gialla rafforzata

Lockdown nel weekend con nuove restrizioni come a Natale, zone gialle rafforzate e zone rosse locali con misure più stringenti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/03/2021 - 14:08:25 Letto 421 volte

Lockdown nel weekend con nuove restrizioni come a Natale, zone gialle rafforzate e zone rosse locali con misure più stringenti. Sono queste alcune delle indicazioni per scongiurare la diffusione del coronavirus e il contagio da varianti covid in Italia che, a quanto si apprende, il Cts ha messo nero su bianco al termine della riunione di questa mattina, organizzata su impulso del governo, proprio per valutare nuove misure di contenimento.

Urge velocizzare la trasmissione dei dati per evitare di fare valutazioni su dati vecchi, un'altra delle indicazioni del Cts a quanto si apprende: per poter applicare la soglia dei 250 casi ogni 100mila abitanti per far scattare la zona rossa, secondo quanto avrebbero spiegato gli esperti del Comitato, è infatti necessario velocizzare la trasmissione dei dati così da avere un'incidenza più rispondente al periodo che si sta valutando e non corrispondente a due settimane prima.

Per il Cts c'è inoltre l'esigenza di ridurre l'incidenza per consentire un rapido contact tracing, mentre tra le indicazioni in considerazione della crescita dei nuovi contagi e delle varianti covid, ci sono quelle di porre un'attenzione importante sulla vaccinazione e potenziare il sequenziamento per l'identificazione delle varianti virali.

Estendere la campagna vaccinale a più soggetti possibili e nei tempi più brevi possibile: è questa una delle indicazioni che, secondo quanto si apprende, sarebbe emersa nel corso della riunione del Comitato tecnico scientifico.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!