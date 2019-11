movimento delle sardine

Le sardine invadono Palermo, in migliaia al teatro Massimo

Le sardine invadono il centro di Palermo, c'è anche il sindaco Leoluca Orlando e i componenti della giunta comunale.

Le sardine invadono il centro di Palermo. Si sono date appuntamento intorno alle 18.30 e in poco tempo hanno riempito piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo, la principale istituzione culturale della città.

C'è anche il sindaco Leoluca Orlando e i componenti della giunta comunale che vanno in piazza per promuovere, hanno detto, «idee e contenuti multiculturali, aperti, tolleranti e pacifici».

Giovani e adulti, intere famiglie e associazioni affollano l’area nel cuore della città. «L'arte rinnova i popoli e ne rivela la vita», si legge sul frontone dello storico edificio, simbolo della primavera culturale e dei diritti del capoluogo siciliano.

«Come Bologna, Palermo non si lega», è lo slogan degli studenti universitari del Coordinamento UniAttiva che abbraccia il movimento delle sardine nato nel capoluogo emiliano. Attese migliaia di persone, non solo giovani.

«In quanto studenti, in quanto giovani, in quanto cittadini, non possiamo accettare di vedere nuovamente diffondersi il clima di odio e inumanità che rischia di diventare predominante nel nostro Paese», afferma il coordinatore dell’associazione universitaria, Gabriele Scalia, «vogliamo vivere la società che meritiamo, una società senza frontiere, senza confini, senza diseguaglianze e prevaricazione di alcun genere».

Sulla folla sventolano alcune bandiere del Pride e tantissime sardine di carta variopinte con le scritte «Palermo non si lega», «Tante sarde non fanno un banco», «Palermo non abbocca» e «sarde si nasce e io sicuramente lo nacqui». Sulla falsariga di quanto accaduto a Bologna, i partecipanti durante il flash mob si sono stretti come 'tante sardinè cantando «Bella Ciao».

