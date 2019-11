manifestazioni

Le sardine sbarcano a Palermo, domani in piazza

Nuove manifestazioni in vista per le ''sardine''.

Nuove manifestazioni in vista per le "sardine". «Le piazze si trasformano in mari pieni di sardine», è il post pubblicato sul profilo Facebook del movimento, con cui vengono annunciate dieci nuove tappe da Palermo a Milano.

Gli organizzatori bolognesi del movimento che nei giorni scorsi ha riempito piazza Maggiore a Bologna e piazza Grande a Modena in opposizione alla Lega e a Matteo Salvini, hanno annunciato, sui canali social, dieci nuove iniziative. Si comincia stasera a Sorrento (Napoli). Nel fine settimana gli appuntamenti già previsti sono per domani a Palermo, a cui aderiranno anche i giovani del Centro Studi Pio La Torre, per sabato a Reggio Emilia e Perugia, per domenica a Rimini. La prossima settimana le 'sardine' saranno a Parma (lunedì 25), Firenze, Napoli e Ferrara (sabato 30) e Milano (domenica 1).

