Le società sequestrate a Palermo nell'ambito dell'operazione New Connection *VIDEO*

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/07/2019 - 16:02:23 Letto 445 volte

Ecco le società e le attività sequestrate a Palermo nell’ambito dell’operazione New Connection, che ha fatto luce sui legami e sugli affari della mafia lunga rotta Palermo-New York.

Numerose le società sequestrate come la Bet & Game srl, con sede a Palermo in via Franz Liszt; la Miami Beach srl con sede a Palermo in via Corrado Lancia, con attività di intermediazione e consulenza a supporto delle imprese inerente la gestione e relativi servizi di giochi di abilità, concorsi; la Milbuc srl, con sede a Palermo in via Emerico Amari, per la preparazione, senza somministrazione, di cibi e bevande; la Sicily in food srl con sede a Palermo in via Castellana, per il commercio all’ingrosso ed al dettaglio di generi alimentari; auto, moto e conti correnti.

Inoltre la F.A., con sede a Palermo in via Castellana, bar e ristorazione; la Edil Decor, impresa individuale con sede a Palermo in via Leonardo da Vinci, completamento e finitura di edifici; Internet point in via Zaire e in via Castellana; una impresa individuale in via Camillo Camilliani che esercita l’attività di allevamento di bovini e bufale da latte, un immobile a Torretta.





