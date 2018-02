mai più fascismi

Leader di Forza Nuova aggredito, sabato il corteo nazionale ''Mai più fascismi''

Quarantenne, leader palermitano di Forza Nuova, tatuatore: è questo il profilo di Massimo Ursino...

Quarantenne, leader palermitano di Forza Nuova, tatuatore: è questo il profilo di Massimo Ursino, il militante del movimento neofascista, che è stato vittima di un'aggressione da parte di alcune persone con il volto coperto che l'hanno accerchiato, legato mani e piedi con del nastro adesivo e pestato a sangue nella centralissima via Dante, a Palermo.

Ursino è il titolare di uno studio di tatuaggi in via Marconi, a pochi passi dal luogo in cui è avvenuta l'aggressione. Soccorso, Ursino è stato condotto all'ospedale Civico di Palermo e ha riportato una frattura del setto nasale e un trauma cranico.

Qualche giorno fa in un post su Facebook Ursino scriveva: "La mia gente non ha paura di nulla, nemmeno delle parole", accompagnando la frase alla foto di una ronda che lo ha visto protagonista su un autobus di Palermo. Nelle cronache, il nome di Ursino era già apparso nel 2006, quando venne arrestato dalla Digos assieme ad altri due militanti di Forza Nuova per aver rapinato e preso a pugni due ambulanti del Bangladesh. I tre avevano rubato una borsa e di un sacchetto di plastica contenente articoli di bigiotteria che i due vendevano. La reazione degli immigrati era bastata a scatenare la reazione dei tre, che li avevano colpiti con calci e pugni. Due anni più tardi, Ursino fu denunciato assieme a un altro esponente di Forza Nuova per aver inviato un pacco contenente una bambola insanguinata alla sede palermitana dell'Adnkronos e ad altri media. Interrogati dai carabinieri, i due si erano giustificati affermando di aver mandato i pacchi come "gesto dimostrativo contro l'aborto".

L’aggressione al leader di Forza Nuova riporta alla luce un tema ancora attuale: quello del fascismo. Ma dall’altra parte della medaglia diverse associazioni gridano “mai più fascismi”. È l’appello chiaro che risuonerà sabato pomeriggio a Roma durante manifestazione nazionale promossa da oltre venti associazioni e partiti, dall'Anpi al Pd, dalla Cgil, che sarà presente con Susanna Camusso e tutta la segreteria nazionale, all'Istituto Alcide Cervi, da Liberi e Uguali, a Libertà e Giustizia alla Uisp. "Si stanno moltiplicando nel nostro Paese sotto varie sigle organizzazioni neofasciste o neonaziste presenti in modo crescente nella realtà sociale e sul web. Qui ed ora c'è una minaccia per la democrazia" così inizia l'appello dei promotori che invitano alla partecipazione e che chiedono più attenzione a tutte le Istituzioni democratiche. Il programma prevede di incontrarsi tutti alle 13.30 in piazza della Repubblica, poi l'avvio del corteo e l'arrivo in piazza del Popolo previsto intorno alle 15.

Sul palco della piazza a presentare la manifestazione sarà l'attore Giulio Scarpati e sono previste, tra l'altro, la lettura di racconti di partigiane e partigiani dalle voci di studenti, la testimonianza di un giovane migrante, un messaggio video della senatrice a vita Liliana Segre e anche musica, con una esibizione dei Modena City Ramblers. Concluderà la presidente nazionale Anpi, Carla Nespolo. Nel corso della manifestazione sarà possibile firmare l'appello con cui si chiede alle istituzioni, tra le altre cose, di sciogliere le organizzazioni che si richiamano al fascismo e al nazismo. Nel sito dei promotori della manifestazione si legge anche un elenco "nero", che riporta 57 diversi episodi di marca neofascista che si sono verificati in Italia in meno di un anno, dall'aprile 2017 al gennaio 2018, prima che si fossero verificati i violenti fatti di Macerata.

"Si stanno moltiplicando sigle e organizzazioni neofasciste o neonaziste che diffondono i virus della violenza, della discriminazione, dell'odio verso chi bollano come diverso, del razzismo e della xenofobia, a ottant'anni da uno dei provvedimenti più odiosi del fascismo: la promulgazione delle leggi razziali. Fenomeni analoghi stanno avvenendo nel mondo e in Europa, in particolare nell'est, e si manifestano specialmente attraverso risorgenti chiusure nazionalistiche e xenofobe...Nel nostro Paese già un'altra volta la debolezza dello Stato rese possibile l'avventura fascista che portò sangue, guerra e rovina come mai si era visto nella storia dell'umanità. L'Italia, l'Europa e il mondo intero pagarono un prezzo altissimo. Dicemmo "Mai più!"; oggi, ancora più forte, gridiamo "Mai più!"". È il forte appello delle organizzazioni.

