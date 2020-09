sfiducia Orlando

Lega: ''Comune verso default economico. Ringraziamo chi non ha voluto sfiduciare Orlando''

Solo una multa ogni 10 viene riscossa, per un totale di 82 milioni di euro persi e che vanno ad ingrossare il fondo crediti di dubbia esigibilità.

29/09/2020

"Se qualcuno aveva ancora dei dubbi sulla malagestione Orlando, il collegio dei revisori dei conti, con il blocco di tutta la spesa comunale, tranne quella obbligatoria per legge, li ha definitivamente chiariti. Questa Amministrazione, con la sua incapacità di riscossione dei tributi, con gli enormi problemi di Amat e le spese per gli extra costi della spazzatura, è in grave difficoltà economica.



L’Amat in 12 anni ha eroso quasi 100 milioni di patrimonio sociale.

La RAP non naviga in acque migliori.



Il dissesto appare quasi ineluttabile, con buona pace dei consiglieri comunali che hanno salvato Orlando dalla sfiducia che avevamo proposto. Un voto che avevamo proposto proprio per salvare la città da questo malgoverno e di cui i palermitani si ricorderanno".

Lo dichiarano Igor Gelarda e Alessandro Anello, rispettivamente capogruppo e consigliere comunale della Lega a Palazzo delle Aquile.

