Lega estendere i tamponi a tutti rientrati in Sicilia e al maggior numero di persone possibili

''Il miglior modo di combattere il coronavirus sia, oltre a quello di stare in casa, l'estendere a pił persone possibili il tampone'', dicono gli esponenti del gruppo consiliare della Lega.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/03/2020 - 16:59:32 Letto 323 volte

"Appare evidente che il miglior modo di combattere il coronavirus sia, oltre a quello di stare in casa, l'estendere a più persone possibili il tampone. Esattamente come sta facendo il governatore del Veneto Zaia", dicono gli esponenti del gruppo consiliare della Lega a Palazzo delle aquile Igor Gelarda, Marianna Caronia che è anche deputato regionale, Alessandro Anello ed Elio Ficarra.

"Anche per la Sicilia chiediamo che il tampone venga effettuato a tutti coloro che sono rientrati adesso nell'isola, ma che comunque si tenda ad estendere a più persone possibili la verifica della positività o meno al coronavirus. In città come Palermo si rischia una propagazione con difficoltà di controllo del virus. L'altissimo numero di persone positive al coronavirus ma asintomatiche non ci permette di stare tranquilli e ci induce a pensare che l'estensione pressoché globale del tampone sia un buon rimedio per controllare il virus. Oltre ovviamente al blocco degli ingressi nell'isola, con l'eventuale ausilio dell'esercito alle forze dell'ordine, così come si è augurato il presidente Musumeci. Facciamo appello in tal senso all'assessore Razza e al presidente Musumeci e chiediamo che anche l'anci Sicilia prenda una posizione forte in tal senso" concludono i 4 esponenti del Carroccio.

