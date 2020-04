Coronavirus

Lega occupa il Senato, Salvini: ''Siamo qui a nome degli italiani''

''Siamo qui per ascoltare gli Italiani che, chiusi in casa da 50 giorni, meritano risposte rapide, tempi certi e aiuti concreti, non solo promesse (come su cassa integrazione, 600 euro e soldi alle imprese)'', twitta il leader della Lega Salvini.

Pubblicata il: 30/04/2020

"Siamo qui a nome di milioni di italiani che aspettano dal governo risposte certe su come uscire finalmente in sicurezza, sulla cassa integrazione, sui soldi (veri) alle famiglie e alle imprese, sui troppi mafiosi usciti di galera". Lo twitta il leader della Lega Salvini dal Senato dove per protesta il gruppo ha occupato l'Aula.

"Come si fa ad arrivare alla "festa dei lavoratori" con milioni di Italiani senza soldi né certezze?",conclude Salvini, nonostante i questori abbiano tentato lo sgombero dell'Aula, la Lega resiste.

