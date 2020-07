Lega: ''Orlando non vuole sedersi con Samonà? Non avrebbero di cosa parlare visto che la Lega si occupa di Cultura, con la C maiuscola''

Orlando vs Samonā

Lega: ''Orlando non vuole sedersi con Samonā? Non avrebbero di cosa parlare visto che la Lega si occupa di Cultura, con la C maiuscola''

''Ci chiediamo poi quale ragione dovrebbe portare il sindaco Orlando a sedersi con l'assessore Samonā, che si occupa di tradizioni siciliane e cultura, quella con la C maiuscola'', dichiarano gli esponenti della Lega.

"Non ci stupisce la presa di posizione del sindaco Orlando che continua, fino alla fine della sua esperienza politica ormai prossima, a manifestare intolleranza verso tutti coloro mettono l'Italia e gli italiani al centro della loro politica", dichiarano il capogruppo della Lega a Palazzo delle aquile Igor Gelarda e il commissario Provinciale Alessandro Anello.

"Del resto i primi a pensarla in maniera diversa da Orlando sono proprio i palermitani che l'hanno messo in fondo a tutti gli indici di gradimento dei sindaci italiani. Ci dispiace invece per il neo assessore Zito che, appena presentato e insediato, è stato subito smentito dal sindaco Orlando. Ci chiediamo poi quale ragione dovrebbe portare il sindaco Orlando a sedersi con l'assessore Samonà, che si occupa di tradizioni siciliane e cultura, quella con la C maiuscola" concludono i due.

