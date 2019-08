decreto sicurezza bis

Legambiente Sicilia contro il decreto sicurezza

Legambiente Sicilia chiede di non votare il decreto ''sicurezza bis''.

05/08/2019

Legambiente Sicilia lancia un appello a Senatrici e Senatori della Repubblica Italiana eletti nella circoscrizione Sicilia per non votare il decreto “sicurezza bis”.

Nel testo della petizione, l’associazione sottolinea che con molti di loro sono state condivise battaglie per lo sviluppo socio-economico del territorio, all’insegna dei principi di legalità, giustizia e solidarietà e nel rispetto della Costituzione. Anche in funzione di questo senatori e senatrici hanno ricevuto il grande consenso che gli ha permesso oggi di rappresentare i siciliani.

Legambiente Sicilia chiede di non votare il decreto perchè è inutile e perché non fermerà certo chi tenterà di attraversare il Mar Mediterraneo, per fuggire dalla disperazione e dalle minacce di morte nel proprio paese e per approdare con ogni mezzo sulle nostre coste, così come certamente non fermerà le Ong, né i pescatori né chiunque si opporrà strenuamente all'idea che si possa morire tra i flutti per l’ignavia dell’Europa e degli egoismi nazionalisti.

Legambiente chiede, invece, a questo Governo, fino ad ora volutamente assente ai tavoli europei, di trattare con la Commissione Europea la realizzazione di corridoi umanitari per evitare le pericolose traversate nel Mare Mediterraneo, di chiudere i lager libici, di aumentare i fondi per la cooperazione e lo sviluppo , di bandire le esportazioni di armi nei paesi in conflitto.

Infine, questo decreto criminalizza qualsiasi tipo di dissenso, comprimendo la liberta di manifestare pubblicamente, sottraendo i poteri di polizia ad un effettivo controllo giurisdizionale e inasprendo le pene in maniera ingiustificata .

