Legge di Bilancio e Pace Fiscale in arrivo in autunno

Con la nuova legge di bilancio, in arrivo in autunno, reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni saranno messe a punto nel segno dell’innovazione e finalmente la revisione della legge Fornero garantirà il giusto ricambio tra giovani ed anziani.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/09/2018 - 23:34:07 Letto 366 volte

Il ministro dell’economia Giovanni Tria è fiducioso e afferma che bisogna nettamente voltare pagina sulla politica economica e conferma che la prossima manovra sarà equilibrata e non sarà in “deficit spending” e guarderà alla crescita; flat tax, riforma delle pensioni e reddito di cittadinanza partiranno insieme ma gradualmente inoltre, si dichiara ottimista che ci sarà un calo dello spread e si tornerà a livelli normali.

Per quanto concerne la semplificazione e il taglio delle tasse Tria ha specificato che cercherà nelle pieghe dei conti pubblici le risorse per finanziarli e che l’esecutivo punta anche sugli investimenti pubblici con una stima di 150 miliardi nei prossimi 10 anni avendo in mente una sorta di «genio civile» per aiutare le piccole amministrazioni a spendere

Uno dei provvedimenti della legge di bilancio del governo Lega-M5S è la “pace fiscale”, necessaria per assicurare le risorse imprescindibili a sostenere una manovra economica delicata e decisiva per il destino politico del governo.

Massimo Bitonci, sottosegretario all’Economia rivela che il primo tema del provvedimento sarà quello della sanatoria delle cartelle esattoriali: si propone una aliquota del 10% tondo per chiudere ogni pendenza col passato e se in campagna elettorale si era parlato di fissare un tetto di imposta e multe dovute di 200.000 euro, ora la Lega spinge a immaginare un’asticella fino a 5 milioni di contestazioni del fisco.

«Bisogna discriminare tra chi ha avuto problemi legati alla crisi ed era impossibilitato a pagare – spiega il sottosegretario al Tesoro, Massimo Bitonci – e i grandi evasori, su cui invece si dovranno concentrare i controlli degli uffici del Fisco. E comunque, accanto alla pace fiscale, aumenteremo in modo importante le sanzioni per dare il segno che si entra in un nuovo regime fiscale. Ora si volta pagina».

Infine, la Lega punta a inserire nel pacchetto fiscale della legge di Bilancio anche "una misura sulle aliquote Irpef per il 2019 e anche una riduzione delle accise sulla benzina.

Massimo Bitonci ha dichiarato che Salvini per il 2020-2021, ha chiesto di preparare una flat tax ed altre misure previste nel pacchetto che sono "l'ampliamento del regime dei minimi" ed "una riduzione dell'Ires dal 24% al 15% per gli utili che vengono reinvestiti per l'acquisto di attrezzature e beni per lo sviluppo dell'attività" con l'ipotesi di "estendere questa misura anche alle assunzioni".

