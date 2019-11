Legge di stabilità

Legge di stabilità, anche i pensionati siciliani si mobilitano

Anche i pensionati siciliani si mobilitano per sollecitare l'approvazione degli emendamenti presentati da Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil.

29/11/2019

Iniziative di sensibilizzazione nei territori, sit in dinanzi le Prefetture dell’isola e incontri con la gente per illustrare le rivendicazioni dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil, che hanno avanzato al governo nazionale alcune proposte di emendamento da inserire nella legge di stabilità attualmente in discussione sia nell’esecutivo che al parlamento.

A programmarle, come si legge in una nota, sono i segretari generali di SPI Cgil, FNP Cisl e UILP Uil Sicilia Maurizio Calà, Alfio Giulio e Antonino Toscano che, in una nota, annunciano una serie di appuntamenti nel territorio siciliano, finalizzati a sostenere le rivendicazioni della categoria, in linea con le rispettive segreterie nazionali.

In particolare, le proposte di emendamento riguardano una legge quadro sulla non autosufficienza, la rivalutazione delle pensioni e l’incremento del numero di pensionati beneficiari della quattordicesima mensilità.

“Vogliamo – spiegano Calà, Giulio e Toscano – invitare i prefetti e le istituzioni a farsi portavoce delle nostre istanze e preoccupazioni, per dare voce ai pensionati italiani completamente assenti dall’attuale dibattito parlamentare”.

