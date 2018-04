Finanziaria

Legge di stabilità regionale, la Finanziaria diventa ''soft'': tagliate nove norme

Ridotti i contenuti e adottato un profilo di maggior condivisibilità tra tutte le forze politiche

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/04/2018 - 10:17:35 Letto 363 volte

Riduzione drastica delle norme contenute nella nuova Finanziaria regionale che l’Ars dovrà approvare entro il 30 aprile. Nove le norme stralciate dalla commissione Bilancio presieduta da Riccardo Savona, in attesa che esse vengano inserite in un disegno di legge da vagliare in seguito all’approvazione della Finanziaria e del bilancio. La configurazione iniziale della legge finanziaria passa quindi ad un totale di 26 articoli invece che 35, con l’obiettivo di essere approvata senza intoppi.

No alla soprressione dell’Ente di Sviluppo Agricolo (Esa) e alle nuove assunzioni all’Agenzia regionale per l’ambiente (Arpa), con grande soddisfazione dei dipendenti Esa che nei giorni scorsi erano scesi in piazza insieme a Forestali e sindacati a manifestare contro l’approvazione.

Da rivedere praticamente per intero l’articolo 7, sull’istituzione dell’Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia, così come i commi che regolavano la soppressione degli Istitui Autonomi Case Popolari (Iacp) e il funzionamento della nuova Agenzia per la casa. Dell’ente però rimane prevista la formazione.

Andato in fumo anche l’articolo 1, che prevedeva l’accorpamento di Ircac e Crias in Irfis. Cassata quindi la nascita di una grande Irfis. La commissione presieduta da Savona ha invitato a tenere scorporata Irfis, ma ad unire comunque in un altro istituto autonomo Ircac e Crias.

Eliminata la riorganizzazione del patrimonio immobiliare della Regione, rinviata quella del settore culturale.

L’idea alla base dello snellimento della Finanziaria è quella di velocizzare l’approvazione senza suscitare forti meccanismi di opposizione, mettendo al sicuro la contabilità per il prossimo triennio 2018-2020. Ma la sensazione inevitabile che la legge di stabilità si sia inequivocabilmente appiattita lascia comunque prevedere giusto un’apparente quiete prima della tempesta di dibattiti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!