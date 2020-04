L'emergenza in Sicilia finirà prima delle altre regioni, uno studio lo conferma

fine epidemia

Quando finirà l'emergenza? Uno studio conferma che la Sicilia ne uscirà prima di tutti.

Forse una buona notizia che potrebbe alzare l’umore dei siciliani. Il gruppo di ricercatori del Dipartimento di scienze economiche, aziendali e statistiche dell’Università di Palermo, che ha messo a punto uno particolare modello statistico, si sbilancia e prova anche a fare una previsione sulla fine dell’emergenza in Sicilia. Quando finirà? Questa è la domanda a cui tentano di dare una risposta gli studiosi. E il risultato – che va presa con tutte le cautele del caso, visto che nessuno è ovviamente in grado di prevedere la data precisa della fine di un’epidemia - è che la Sicilia ne uscirà prima di tutti.

Non solo prima di un’altra regione del Sud come la Puglia, ma anche del resto del Meridione e del Paese. In base alle stime, infatti, nell’Isola, dove ieri si contavano complessivamente 1.774 contagiati (si parla di attuali positivi e non di contagi totali che sono invece 1996), entro la fine della settimana (per l’esattezza tra mercoledì e sabato) il numero medio di nuovi contagiati al giorno dovrebbe scendere a 20 e si dovrebbe arrivare a 10 entro il 15 (precisamente tra l’8 e il 15). Alla base della ricerca ci sono sempre i dati forniti dalla protezione civile e quella del team – composto da Andrea Consiglio, Vito Muggeo, Gianluca Sottile, Vincenzo Genova, Giorgio Bertolazzi e Mariano Porcu – non è una scommessa al buio come quella di altri studi che azzardano addirittura la data precisa in cui saranno azzerati i contagi. Se si continueranno a rispettare le restrizioni è molto probabile che le indicazioni del modello – che viene quotidianamente aggiornato – si avverino.

