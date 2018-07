festino di santa rosalia

Leoluca Orlando ringrazia la Santuzza, ''Rosalia contro la peste dell'intolleranza''

Nonostante le critiche e le opposizioni, per il sindaco il 394° Festino ha visto trionfare la partecipazione, l'inclusione e l'immagine di Palermo nel mondo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/07/2018 - 09:51:47 Letto 429 volte

"Un Festino da record. Un Festino che ha visto la straordinaria partecipazione di centinaia di migliaia di palermitani e turisti". Così il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, riassume il 394° Festino di Santa Rosalia conclusosi ieri con l'ultima, solenne processione religiosa in onore delle reliquie della "Santuzza".

Almeno 400mila persone in strada, 700 uomini delle forze dell'ordine e una massiccia componente artistica: questa l'istantanea del Festino 2018. Un Festino che, nonostante le polemiche per la gestione fin troppo maniacale mentre imperversano altri problemi, fra tradizioni e novità ha iniettato linfa vitale nelle vene della città di Palermo: luci e colori in ogni strada e vicolo del Centro Storico, un'organizzazione capillare e una rete di servizi e business connessi all'evento. "Mai come quest'anno - dice Orlando con soddisfazione - abbiamo assistito ad una massiccia presenza di turisti e giornalisti da tutto il mondo che si sono organizzati per partecipare alla più importante festa della nostra città, che quest'anno è la più importante festa della Capitale Italiana della Cultura".

E durante l'evento "mondano" della sfilata del carro sabato scorso, la manifestazione ha mostrato la faccia migliore della città, quella dell'inclusione. I volontari che manovravano il carro erano tutti palermitani, ma di varie nazionalità e religioni: Italia, Bangladesh, Ghana, Filippine e Mauritius; cristiani, hindu, musulmani. Orlando, che si è reso fautore di esempi di integrazione della diversità entrando anche in aperta polemica col ministro Matteo Salvini, riconosce il merito della situazione palermitana anche a "Rosalia che resta punto di unione della nostra comunità, contro la moderna peste dell'intolleranza e dell'indifferenza. Intolleranza e indifferenza che causano ignobili speculazioni - conclude il sindaco - e che aggravano le sofferenze e il lutto per migliaia di bambini, di uomini e donne che, attraversando il Mediterraneo, cercano una vita migliore".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!