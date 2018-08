spaccio

Lercara Friddi, spacciatore in bus sorpreso dai controlli dei carabinieri

Il 21enne nigeriano arrestato era diretto a Mussomeli, nel nisseno, a bordo di uno dei tanti mezzi pubblici che partono da Palermo per fare tappa in altre province

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/08/2018 - 12:03:48 Letto 394 volte

Controlli del traffico veicolare da parte dei carabinieri di Lercara Friddi, con esiti positivi grazie alle verifiche a campione anche a bordo dei mezzi pubblici: un arresto per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

A finire in manette Lewis Obasuyi, un 21enne nigeriano che stava viaggiando in direzione Mussomeli (CL) proprio a bordo di uno dei tanti mezzi pubblici che da Palermo raggiungono le province di Caltanissetta e Agrigento. A far insospettire i militari di Lercara è stato il comportamento nervoso dell'extracomunitario, la cui tensione - riportano i carabinieri presenti - era ancor più evidente per via di un'accentuata sudorazione. Perquisendolo, l'Arma ha trovato circa 25 grammi di marijuana la cui provenienza è in corso di accertamento, e un bilancino elettronico digitale di precisione.

Obasuyi è stato sottoposto a giudizio direttissimo davanti al Tribunale di Termini Imerese, dove il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PALERMO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!