L'esito delle analisi dell'Asp: ''Acqua non inquinata''

I valori dell'acqua risultano conformi, dunque non c'è alcun inquinamento.

Dopo il caos di ieri pomeriggio, le controanalisi dell'Asp confermano i dati dell'Amap. I valori dell'acqua risultano conformi, dunque non c'è alcun inquinamento.

"Non è mai stata messa in discussione la salute dei cittadini. Amap ha operato, come era prevedibile, attivando subito ogni procedura per tutelare la sanità pubblica e monitorare costantemente la qualità dell'acqua. Ora l'Asp non ha potuto che confermare i dati di Amap. Non può che dispiacere che qualche scelta eccessivamente burocratica abbia reso obbligatoria oggi pomeriggio una ordinanza che già durante la questa notte sarà revocata".

