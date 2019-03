disastro aereo

L'Ethiopian Airlines blocca tutti i Boeing 737 Max

La prima misura dopo il disastro aereo di ieri in Etiopia che ha causato 157 morti arriva dalla stessa compagnia: l'Ethiopian Airlines: bloccati tutti gli aerei Boeing 737 Max.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/03/2019 - 09:13:30 Letto 361 volte

La prima misura dopo il disastro aereo di ieri in Etiopia che ha causato 157 morti, tra i quali l'assessore regionale e noto archeologo Sebastiano Tusa e altri sette italiani, arriva dalla stessa compagnia: l'Ethiopian Airlines, come ha annunciato su Twitter, ha bloccato tutti gli aerei Boeing 737 Max, cioè quelli dello stesso modello precipitato ieri 6 minuti dopo il decollo causando 157 morti.

"A seguito del tragico incidente del 10 marzo - si legge - Ethiopian Airlines ha deciso di tenere a terra tutti i Boeing 737 Max. Non si conoscono ancora le cause della sciagura - prosegue la nota - e la decisione è presa in via precauzionale.

La compagnia - conclude il comunicato - diffonderà ulteriori informazioni non appena disponibili".

Un'indagine adesso dovrà appurare le cause della tragedia. Il velivolo era nuovo, controllato da poco e viaggiava in condizioni meteorologiche buone. Nulla faceva presagire il disastro: invece il Boeing 737 della Ethiopian Airlines partito da Addis Abeba per Nairobi si è schiantato sei minuti dopo il decollo, uccidendo tutte le 157 persone che erano a bordo, tra cui 8 italiani.

L'aereo della compagna di bandiera etiope, con 149 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio, era decollato alle 8.38 locali (le 10.38 italiane) dallo scalo di Addis Abeba, diretto in Kenya. Ma qualcosa è andato subito storto. I radar hanno evidenziato una "velocità verticale instabile" ed effettivamente il comandante ha contattato terra avvertendo che c'era qualcosa che non andava e ottenendo l'autorizzazione al rientro. Purtroppo, senza successo: alle 8.44 il Boeing si è schiantato al suolo, 60 chilometri a sud-est di Addis Abeba. "L'esplosione è stata fortissima e le fiamme si sono propagate con una forza tale che non siamo riusciti ad avvicinarci", ha raccontato un testimone alla Bbc.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!