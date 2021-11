sindaco di Palermo

L'Eurodeputata Francesca Donato si candida a sindaco di Palermo *VIDEO*

''La mia candidatura a sindaco e la mia lista saranno uno strumento per dare voce e ruolo nelle istituzioni per tutti i cittadini che vogliono mettersi in gioco e che hanno un'idea diversa di politica'', spiega l'europarlamentare Francesca Donato.

08/11/2021

"Voglio offrire un'alternativa ai partiti, ad una politica che segue logiche troppo lontane da quelle dei cittadini. Pongo la mia esperienza, il mio impegno a servizio della città di Palermo come candidato sindaco indipendente" con queste parole l'europarlamentare Francesca Donato ha annunciato con un video pubblicato sui social la sua candidatura a primo cittadino del capoluogo siciliano che sceglierà il successore di Leoluca Orlando nella prossima primavera.

"La mia candidatura a sindaco e la mia lista saranno uno strumento per dare voce e ruolo nelle istituzioni per tutti i cittadini che vogliono mettersi in gioco e che hanno un'idea diversa di politica", spiega.

"Chiedo ai cittadini - scandisce nel video l'eurodeputata - di costruire insieme un progetto per far rinascere Palermo. Per questo motivo sarà prioritario in questa fase l'incontro con le associazioni del territorio, col le categorie produttive e tutti i cittadini di buona volontà per costruire un programma condiviso che abbia come fondamento la difesa dei diritti di tutti". Donato è la prima ad annunciare la propria candidatura per Palazzo delle Aquile.





