L'ex Poliziotto Arcoraci: ''Ho sfidato la Mafia , ma ora rischio la vita''

Franco Arcoraci, ex poliziotto ed autore , insieme a Giusy Venuti, del film documento sulla mafia siciliana ''Franchitto - Io non ho paura'', si racconta e parla di alcuni ''impedimenti'' che avrebbe subito.

Franco Arcoraci, ex poliziotto ed autore , insieme a Giusy Venuti, del film documento sulla mafia siciliana "Franchitto - Io non ho paura", si racconta e parla di alcuni "impedimenti" che avrebbe subito, da parte di alcuni soggetti, prima e durante le riprese dello stesso film, da poco conclusosi, che narra la vita di un poliziotto, "Franchitto", il quale, con grande coraggio, ogni giorno, ha sfidato da mafia del messinese, radicata prevalentemente a Barcellona Pozzo di Gotto e direttamente collegata alla mafia palermitana e corleonese, a cui facevano capo i boss Riina e Provenzano.

Il film si prefigge di porre in evidenza l'impegno delle forze dell'ordine che, quotidianamente, affrontano la malavita, rischiando la propria vita.

"Qui in Sicilia dovrà prevalere la cultura della legalità - dichiara in un' intervista Arcoraci - affinché si possa sconfiggere per sempre la mafia. Purtroppo, in questa Regione vige, da due secoli, l'illegalità che ha sostituito la giustizia in quanto è stata lo strumento mediante cui molti hanno trovato lavoro, che ha permesso loro di vivere : in tal modo si è sostituita allo Stato, assente e distante. Ho rischiato la vita e sono ancora in pericolo in quanto alcune persone che ho arrestato hanno giurato di farmela pagare.

E' noto che la mafia mantiene le sue promesse di vendetta per aderire al proprio codice d 'onore.

Vivo, perciò, con una spada di Damocle sulla testa. Non ho paura e i mafiosi lo sanno: forse, per questo motivo, mi hanno ancora risparmiato. Ho raccontato tutto ciò nel mio film, che ho finito di girare qualche giorno fa, con cui desidero far capire ai giovani cosa significa sfidare la mafia .

Non è un classico film poliziesco, in cui il poliziotto rimane in disparte e prevale la figura del commissario. Nella realtà, chi rischia la vita è sempre il poliziotto che, in prima persona, affronta il delinquente, il commissario firma solo le carte !

Non ho subito minacce fisiche, ma impedimenti, in quanto mi hanno impedito di girare alcune scene per paura di essere coinvolti o per paura che smascherassi alcune verità. Impedire di dire la verità' è una forma di violenza mafiosa. Mediante questo film vogliamo urlare la verità contro ogni forma di omertà e di paura !"

