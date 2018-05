caso hotspot

L'hotspot a Palermo diventa mistero, M5S: ''Comune risulta disponibile all'opera, Orlando chiarisca''

Ancora ombre sulla struttura della discordia, nonostante la bocciatura unanime del Consiglio comunale. Secondo i pentastellati, il sindaco sarebbe ancora disponibile alla realizzazione

L'hotspot a Palermo non si farà, e questo è stato appurato. O forse non è stato appurato affatto. La confusione continua a regnare sovrana, nella vicenda che aveva visto il Consiglio comunale di Palermo bocciare unanimemente l'ipotesi di un centro migranti allo ZEN 2, considerato uno scempio di umanità e urbanistica.

Eppure la bocciatura sembra non aver chiuso definitivamente il capitolo. Ne è convinto il Movimento Cinque Stelle, che sostiene questa perplessità supportato da documentazione. Secondo il gruppo consiliare pentastellato di Palermo, capeggiato da Ugo Forello, "Dalle dichiarazioni della dottoressa Gerarda Pantalone, capo del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell’interno, riportate nel Resoconto stenografico della Seduta n. 78 di giovedì 16 marzo 2017 della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate, emergerebbe che 'a Palermo vi sono dei lavori per realizzare un hotspot su un'area acquisita dall'Agenzia dei beni confiscati, per la quale il comune ha concesso la propria disponibilità per avere 150 posti'".

Le accuse che ne derivano sono pesanti: il M5S si dice sospettoso che il sindaco Leoluca Orlando possa aver mentito in sede di Consiglio, "quando con sdegno dichiara, in Aula e sui giornali, di essere contrario alla realizzazione di un hotspot a Palermo e di essere disposto a ricorrere al TAR pur di scongiurare questa eventualità". Dalle carte, infatti, emergerebbe che sarebbe stato proprio Orlando a fornire la disponibilità all’utilizzo dell’area individuata allo ZEN.

Il Movimento ha chiesto al sindaco un tempestivo intervento per fare chiarezza sulla propria posizione in merito all'hotspot, una volta e per sempre. "Non è possibile - concludono Forello e i consiglieri Cinque Stelle - che chi è chiamato a rappresentare la città, pubblicamente si riempia la bocca di belle parole per poi, in perfetto stile di vecchia politica, scoprire che la stessa persona avrebbe dato disponibilità a procedere con un'opera che nessuno vuole".

