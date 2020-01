Licenziamenti

Licenziamenti alla Banca Igea, Cisal: ''Al fianco dei lavoratori''

Anche la Cisal scenderà in pizza insieme per fermare i licenziamenti della Banca Igea.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/01/2020 - 14:00:54 Letto 345 volte

“I licenziamenti alla Banca Igea sono inaccettabili: sosteniamo la loro battaglia e quella della Fabi, per questo anche la Cisal scenderà in pizza insieme per fermare questo scempio. Se fosse confermata l’intenzione dell’istituto di licenziare dei dipendenti a tempo indeterminato per fare spazio ad altro personale, in barba a ogni regola, sarebbe un’operazione da contrastare con ogni mezzo”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Nicola Scaglione della Cisal.

