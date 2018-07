licenziamento

Licenziato direttore artistico del Massimo, maggioranza difende Giambrone da attacchi M5S

La risposta di Leoluca Orlando e Giusto Catania di Sinistra Comune ai consiglieri del Movimento, che addossano a Francesco Giambrone la responsabilità del licenziamento di Oscar Pizzo

Il licenziamento del direttore artistico del Teatro Massimo di Palermo, Oscar Pizzo, ha sollevato un polverone politico. Il Teatro, vera istituzione siciliana e nazionale, sarebbe dovuto rimanere sotto la guida di Pizzo fino al 2019; invece, a sorpresa, è arrivata la decisione del sovrintendente Francesco Giambrone di rivedere i piani per l'ultimo anno dell'ormai ex direttore. I consiglieri comunali del Movimento Cinque Stelle si erano detti sgomenti e preoccupati per la decisione, temendo per l'abbandono dei progetti di Pizzo e addossando ogni responsabilità a Giambrone. Ma Giambrone non è solo: la maggioranza lo sostiene fermamente e replica al M5S.

Giusto Catania, capogruppo comunale di Sinistra Comune, risponde così all'intervento pentastellato: "Il teatro Massimo rappresenta un’eccellenza palermitana e gli attacchi scomposti dei deputati del Movimento Cinque stelle al sovrintendente, Francesco Giambrone, sono oltre qualsiasi logica e privi di rapporto con la realtà". Poi Catania sottolinea il carattere apolitico del ruolo di direttore artistico del Teatro, e lancia una "sfida" al Movimento: "La scelta di sostituire il direttore artistico non può essere sottoposta alla valutazione della politica. Se i grillini, approfittando del nuovo ruolo al governo del Paese, vogliono destabilizzare la Fondazione Teatro Massimo, sappiano che troveranno un grande ostacolo nelle tante persone che, in questi anni, hanno riscoperto che il Teatro Massimo è un bene comune della città".

Sulla stessa linea il sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando: "Sono certo che il Ministro Bonisoli sia del tutto estraneo ed all'oscuro di quanto dichiarato da alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle - dice il primo cittadino - che con quella che appare una volgare minaccia sono intervenuti oggi sulla gestione del Teatro Massimo". Poi Orlando si schiera apertamente con il sovrintendente, esprimendo la "più totale condivisione per le scelte operate dal Sovrintendente Giambrone, che servono a proseguire e mettere in sicurezza un percorso che negli ultimi anni ha portato il Teatro Massimo ad essere riconosciuta come una delle eccellenze culturali italiane nel mondo".

