Sospensione

Liceo Classico Garibaldi, classe sospesa per dieci giorni

18/12/2018

Una punizione esemplare. Sospensione per dieci giorni, “con obbligo” di frequenza, e studenti tenuti a rimanere a scuola dopo le lezioni per svolgere attività utili all’istituto.

E’ costato caro ai due alunni di prima del liceo classico Garibaldi di Palermo lo spruzzo di gas urticante che qualche giorno fa ha diffuso il panico per alcuni minuti nella succursale di via Arimondi. Il consiglio di classe che ha deliberato la sanzione disciplinare, come preannunciato dalla stessa preside Maria Vodola, vuole avere una finalità educativa. Oggi siamo tornati nella succursale del Garibaldi e nessuno se la sente di parlare.

La sanzione irrogata nel pomeriggio dal consiglio di classe, al quale hanno partecipato (ma solo in una prima fase) anche i genitori dei ragazzi e gli studenti dell'organo di garanzia, influirà sul voto di condotta a prescindere dal fatto che i due ragazzini continueranno a frequentare le lezioni per evitare che possano essere danneggiati in termini di apprendimento. La disposizione scatterà dopo che la preside avrà notificato alle famiglie la deliberazione del consiglio di classe e nella pagella quadrimestrale, probabilmente, arriverà un sei o sette in condotta. Un semplice “avvertimento” visto che per essere promossi anche in condotta occorre arrivare alla sufficienza. Ma un secondo atto (grave) contro le regole scolastiche potrebbe fare scattare il 5 in comportamento e la conseguente bocciatura.

