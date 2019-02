controllo antidroga a scuola

Liceo Umberto I di Palermo, Varchi: ''Apprezzamento per le iniziative del Preside''

Carolina Varchi, deputato nazionale, commenta favorevolmente l'iniziativa intrapresa dal preside del Liceo Classico Umberto I di Palermo.

Pubblicata il: 27/02/2019

“Le iniziative intraprese da Vito Lo Scrudato, preside del Liceo Classico Umberto I di Palermo, sono contrassegnate dal principio della legalità e, pertanto, non possono che riscontrare la valutazione positiva di Fratelli d’Italia”: a esprimersi in favore del dirigente scolastico è Carolina Varchi, deputato nazionale, che commenta la presenza dei Carabinieri presso l’Istituto di via Filippo Parlatore.

“Si è trattato – dichiara la parlamentare riferendosi all’intervento delle forze dell’ordine per verificare l’uso di sostanze stupefacenti – di un normalissimo e legittimo controllo : non risulta in alcun modo che i Carabinieri abbiano esercitato azioni contrarie ai propri doveri ”.

“Le polemiche di Sinistra Comune – conclude Varchi – sono del tutto strumentali, e di certo non vanno nella direzione del buon senso: le scuole di ogni ordine e grado devono essere luoghi dove regna la sicurezza, a garanzia dei docenti, di tutto il personale e degli stessi studenti”.

Varchi esprime inoltre apprezzamento per le azioni di prevenzione e sensibilizzazione condotte dal preside per contrastare l’utilizzo di droghe, anche leggere.

