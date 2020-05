Coronavirus

Lidi balneari, ecco le regole per fronteggiare il virus

Tra gli ombrelloni, in spiaggia, la distanza dovrà essere di 5 metri. E' una delle indicazioni contenute...

Nel confronto con tra Regioni e governo, il presidente della Regione Nello Musumeci ha chiesto misure chiare, rapide ma anche ragionevoli per gli stabilimenti balneari. E da Roma arrivano le prime indicazioni.

Tra gli ombrelloni, in spiaggia, la distanza dovrà essere di 5 metri. E’ una delle indicazioni contenute in due nuovi documenti tecnici sui settori della ristorazione e delle attività ricreative di balneazione pubblicati sul sito dell’Inail, che li ha realizzati in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità (Iss).

Anche sugli stabilimenti balneari e sulle spiagge attrezzate, «viene suggerita la prenotazione obbligatoria, anche per fasce orarie». Si raccomanda, inoltre, di favorire l’utilizzo di sistemi di pagamento veloci con carte contactless o attraverso portali/app web. Vanno inoltre differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e uscita, prevedendo una segnaletica chiara.

Per garantire il corretto distanziamento sociale in spiaggia, la distanza minima consigliata tra le file degli ombrelloni è pari a cinque metri e quella tra gli ombrelloni della stessa fila a quattro metri e mezzo.

