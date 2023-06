Linea ferroviaria

Linea ferroviaria Palermo-Catania-Messina, aggiudicata l'ultima. Schifani: ''Punto di svolta per il Sud''

Tutti i cantieri della nuova linea ferroviaria Palermo-Catania-Messina saranno avviati entro fine anno.

Pubblicata il: 06/06/2023

«Quello di oggi rappresenta un punto di svolta per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno. Con l’aggiudicazione della gara per la tratta Fiumetorto – Lercara, infatti, tutto l’itinerario tra Palermo e Catania risulta già appaltato, confermando così l’obiettivo di Rfi di avviare tutti cantieri della nuova linea ferroviaria Palermo-Catania-Messina entro fine anno». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

«Un traguardo fondamentale - prosegue il governatore - sia per migliorare la mobilità ferroviaria nel Sud Italia e in Sicilia, sia per potenziare le connessioni dell’Isola con il resto d’Europa grazie al "Corridoio Scandinavo-Mediterraneo". Al termine dei lavori lungo tutto l’asse Palermo-Catania sarà possibile muoversi tra i due centri in meno di due ore oltre a migliorare le interconnessioni tra le aree interne della Sicilia e le tre Città metropolitane».

«Inoltre - conclude Schifani - l’intervento permetterà una maggiore connessione con il territorio agrigentino grazie alla stazione di interscambio di Lercara, consentendo così di raggiungere più facilmente la Valle dei templi e la città Capitale italiana della Cultura 2025».

Fonte: Regione Siciliana

