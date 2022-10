Governo

Lista di Berlusconi, Meloni: ''Mancava un punto, non sono ricattabile''

Giorgia Meloni commenta il 'foglietto' con i giudizi espressi da Silvio Berlusconi su di lei: ''Manca un punto, che non sono ricattabile''.

15/10/2022

Come replica ai giudizi espressi da Silvio Berlusconi? "A quell'elenco mancava un punto, che non sono ricattabile''. Lasciando Montecitorio Giorgia Meloni risponde cosi al leader di Forza Italia che in un foglio aveva definito la presidente di Fratelli d'Italia 'supponente, prepotente, arrogante e offensiva'.

Dopo aver espresso soddisfazione per l'elezione in tempi rapidi dei presidenti di Senato e Camera, così come auspicato nei giorni scorsi, Meloni ha quindi lavorato per tutta la giornata "ai dossier urgenti che l'Italia si trova a dover affrontare", spiegano fonti di Fdi. "Avevamo promesso agli italiani di procedere a passi spediti. Ci siamo riusciti: ora continuiamo a lavorare con la stessa velocità per le altre scadenze", ha detto uscendo dall'Aula.

Fonte: Adnkronos

