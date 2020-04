coronavirus

L'Italia chiude i porti alle navi ong

L'Italia chiude i porti alle navi delle ong a causa dell’epidemia da coronavirus.

L’Italia chiude i porti alle navi delle ong a causa dell’epidemia da coronavirus. Lo prevede un decreto, ancora in forma di bozza, messo a punto dei ministeri degli Esteri, Trasporti, Interno e Salute.

«Per l’intero periodo di durata dell’emergenza sanitaria nazionale derivante dalla diffusione del virus Cvid-19 - si legge - i porti italiani non assicurano i necessari requisiti per la classificazione e definizione di Place of safety ('luogo sicuro'), in virtù di quanto previsto dalla Convenzione di Amburgo, sulla ricerca e il salvataggio marittimo, per i casi di soccorso effettuati da parte di unità navali battenti bandiera straniera al di fuori dell’area Sar italiana».

L’articolo 2 del decreto indicano che le le «disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data della sua adozione e per la durata del periodo di emergenza sanitaria».

