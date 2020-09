Global Health Summit

L'Italia ospiterà il prossimo Global Health Summit. Conte: ''Uniti proteggiamo la nostra salute''

L'Italia ospiterà il prossimo Global Health Summit. Lo ha appena annunciato Ursula von der Leyen d'intesa con Giuseppe Conte.

Pubblicata il: 16/09/2020

"Dobbiamo costruire un'unione della sanità". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo primo discorso sullo stato dell'Unione, all'Eurocamera, a Bruxelles. "Con il presidente del consiglio Giuseppe Conte e la presidenza italiana del G20 organizzeremo un vertice globale sulla sanità, in Italia, per dimostrare che l'Europa c'è per proteggere" i cittadini. Così la presidente della Commissione europea.

"Felice di ospitare come Presidenza italiana del G20 nel 2021 il Global Health Summit con Ursula von der Leyen. Uniti proteggiamo la nostra salute e costruiamo un futuro migliore per le prossime generazioni": così il premier Conte su Facebook.

"Bello che l'Italia sia al centro della sfida per costruire una nuova sanità capace di tutelare la salute di tutti": questo il commento del ministro Roberto Speranza.

