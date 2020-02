aggressione

Lite per un parcheggio in via Crispi, aggredita a calci e pugni un'anziana

Colpita da un automobilista con diversi pugni e calci, l'aggressione è avvenuta in via Francesco Crispi a Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/02/2020 - 12:34:04 Letto 359 volte

Una donna di 73 anni di Bivona è finita ieri mattina in ospedale dopo essere stata colpita da un automobilista con diversi pugni e calci in testa e all’addome. L’aggressione è avvenuta in via Francesco Crispi a Palermo, nei pressi di uno degli ingressi al porto.

Prima la lite poi un automobilista ha colpito più volte l’anziana. Non appena la signora ha urlato l’uomo è fuggito. I sanitari del 118 hanno trasportata la vittima a Villa Sofia. Qui è stata tenuta in osservazione fino alle 22 per accertare se le botte avessero provocato o meno un trauma cranico e addominale. Sono state eseguite tac e radiografie per accertare eventuali fratture. La donna è stata dimessa con una prognosi di cinque giorni.

La donna ha raccontato in ospedale cosa è successo. I medici hanno chiamato i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire all’aggressore

