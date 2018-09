lite parcheggio

Lite per un parcheggio, un uomo in coma a Villa Sofia

Una lite per un parcheggio. Una parola tira l'altra e poi un pugno sferrato in pieno volto.

Una lite per futili motivi, precisamente per un parcheggio. Una parola tira l’altra e poi un pugno sferrato in pieno volto. Il tutto è successo la scorsa settimana a Campofelice di Roccella. A distanza di qualche giorno si sono aggravate le condizioni del 53 enne, che è stato picchiato nel lungomare del Mediterraneo di Campofelice di Roccella. La vittima, adesso, è in coma all'ospedale Villa Sofia di Palermo.

L’aggressore ha 20 anni ed e’ di Caccamo. Secondo il giovane il posto era riservato così ne è nata una lite verbale. Il ventenne ha poi sferrato un pugno in faccia alla vittima che è caduta per terra battendo la nuca.

L'uomo è rimasto per terra immobile e da allora non si è più ripreso. Il giovane aggressore è stato rintracciato dai carabinieri della compagnia di Cefalù e denunciato. I sanitari del 118 hanno prima portato la vittima all'ospedale Giglio di Cefalù, poi nel reparto di Rianimazione a Palermo. Oggi però le condizioni del 53 enne si sono aggravate ed e’ in pericolo di vita.

