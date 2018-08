Tentato omicidio

Litiga con il marito e avvelena il figlio di un anno, follia a Palermo

Una storia folle e raccapricciante.

Abbandonata dopo una lite ha cercato di punire il marito in modo drammatico. Una donna dello Sri Lanka a Palermo ha tentato il suicidio e di uccidere anche i suoi due figli, uno dei quali di appena un anno.

La mamma ha messo nella minestrina del bambino una grossa quantità di semi di oleandro che che se presi in dosi massicce provocano la morte. La donna quando ha visto che il piccolo non dava segni di vita ha assunto a sua volta la stessa sostanza. Il bimbo è stato portato all'Ospedale dei Bambini e si trova ricoverato in rianimazione. Anche la madre ricoverata in ospedale ha raccontato tutto alla polizia. I sanitari del 118 dove avere cercato nella banca dati hanno trovato l'antidoto per salvare il bimbo. E' stato prelevato all'ospedale di Cefalù, nel palermitano. Il bimbo più grande è in osservazione. Ma le sue condizioni non sembrano gravi. La madre è a sua volta ricoverata all'ospedale Civico. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile. Dopo il periodo di osservazione la mamma sarà arrestata per tentato omicidio.

