Litiga con la compagna e aggredisce le forze dell'ordine: arrestato

La Polizia di Stato e i Carabinieri hanno arrestato un 29enne responsabile dei reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Pubblicata il: 16/06/2018 - 14:29:16

La Polizia di Stato e i Carabinieri hanno tratto in arresto L.P. S., 29enne di Termini Imerese, responsabile dei reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

L’arresto è maturato a seguito di un doppio intervento, compiuto dalle Forze dell’Ordine, la sera di due giorni fa, per le strade di Termini Imerese dove un uomo era andato in escandescenze, dopo aver litigato con la compagna. In prima battuta, il termitano aveva rotto i finestrini della vettura della compagna e, per questo motivo, era stato denunciato per violenza privata e danneggiamento.

A distanza di qualche ora, Polizia e Carabinieri, temendo che il malvivente potesse arrecare altro danno alla compagna, hanno tenutto d’occhio l’abitazione della donna. L’uomo è infatti ritornato e ha iniziato ad inveire, a distanza, nei confronti della compagna colpendo anche il portone d’ingresso dell’edificio dove la vittima abita. Invitato a desistere, ha rivolto nei confronti di poliziotti e carabinieri ingiuria e violenza, prima di essere bloccato e tratto in arresto per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

