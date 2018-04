Maltempo

Lo scirocco fa danni, a Palermo tanti disagi

Vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte

Pubblicata il: 09/04/2018

Le forti raffiche di scirocco che hanno sferzato la Sicilia occidentale hanno causato diversi danni questa notte. Grande lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo che hanno lavorato tutta la notte per spostare rami e foglie di arbusti sulle strade e mettere in sicurezza verande pericolanti.

A Marineo due alberi sono stati abbattuti dal vento in via Roma e in via Agrigento. A Termini Imerese altri due sono stati demoliti in via Belvedere e in contrada Sant’Arsenio. Mentre sulla Sp 98 al bivio Serra Casale nella zona di Belmonte Mezzagno un altro albero è stato spostato dai vigili. Sullo scorrimento veloce Palermo-Sciacca un albero si è abbattuto all’altezza di Camporeale.

Vigili del fuoco in azione per mettere in sicurezza due verande pericolanti a Ficarazzi in via Rossini e a Bagheria in via Filippo Buttitta.

