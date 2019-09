controlli amministrativi

Locali non in regola, diverse chiusure

Organizzavano serate danzanti senza avere la necessaria autorizzazione.

I poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura hanno controllato numerosi locali, sia nel capoluogo che in provincia, riscontrando diverse omissioni.

Il primo controllo è stato effettuato presso una villa nella zona di viale Del Fante, dove gli agenti hanno trovato circa 900 persone di cui 600 già al’interno, intenti a consumare bevande o danzare, mentre altre 300 giovani erano in fila in attesa di accedere. Per entrare occorreva registrarsi ad un link e presentare un codice QR che sarebbe stato letto all’ingresso, tramite un tablet. All’interno della villa era stato allestito un palco con postazione del dj dal quale, attraverso un mixer e casse acustiche, veniva diffusa musica commerciale.

L’organizzatore della serata ha esibito agli agenti una licenza di somministrazione temporanea per il singolo evento, ma era sprovvisto di licenza per effettuare trattenimenti danzanti ed anche del previsto parere della Commissione Comunale Pubblico Spettacolo. L'uomo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria.

Anche nella borgata marinara di Sferracavallo è stato effettuato un controllo amministrativo presso un locale. Gli agenti, dopo aver visto numerose auto parcheggiate lungo la SS 113, hanno notato che molti ragazzi accedevano ad una strada che, scendendo verso il mare, portava al locale. Dall'ispezione è emerso che era in corso una serata danzante alla presenza di circa 300 persone che stavano ballando. Il titolare del locale, alla richiesta della documentazione inerente la serata in corso, ha riferito di essere sprovvisto di licenza per effettuare serate danzanti ed è così stato segnalato all’Autorità Giudiziaria.

Un altro controllo è stato effettuato nella frazione di Villagrazia di Carini, presso un lido balneare. Anche qui era stata organizzata una serata danzante, a tema latino-americano, con la partecipazione di un dj. Il titolare del lido era sprovvisto sia di Scia per la somministrazione che di licenza per effettuare serate danzanti. Anche in questo caso l'uomo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria.

A Cefalù il controllo ha riguardato un pub. Gli agenti hanno accertato lo svolgimento di una serata danzante alla presenza di un centinaio di persone. Dal controllo è emerso che il titolare non era in possesso della licenza per questo tipo di attività e pertanto sono stati segnalati all’autorità giudiziaria il titolare e il gestore della serata.

