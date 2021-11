vaccino

Locatelli: ''Vaccino ai bambini per mantenere le scuole aperte''

''Una strategia che punta a tutelare la loro socialità, i loro percorsi educativi-formativi, perché bisogna fare di tutto per mantenere le scuole aperte'', ha detto il il coordinatore del Cts, Franco Locatelli.

"Nelle prossime settimane in fila dai pediatri ci potranno essere anche i bambini tra i 5 e gli 11 anni: una strategia che punta a tutelare la loro socialità, i loro percorsi educativi-formativi, perché bisogna fare di tutto per mantenere le scuole aperte", spiega il coordinatore del Cts, Franco Locatelli.

Ed è chiara anche la posizione del capo del Comitato Tecnico Scientifico sull'ipotesi di introdurre il lockdown per i non immunizzati, sulla scia del provvedimento annunciato in Austria dalle prossime ore: "è una misura che non si può prendere in considerazione, sia in termini concreti operativi sia per quanto riguarda la compatibilità con i diritti costituzionali - dice - quindi non credo sia una soluzione proponibile nel nostro Paese".

Fonte: Ansa

