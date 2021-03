Lockdown

Lockdown, Sileri: ''Solo dove serve, si può convivere con aree chiuse''

''Il lockdown solo dove serve e si può convivere con aree chiuse in maniera chirurgica'', ad affermarlo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

Pubblicata il: 11/03/2021

"Il lockdown solo dove serve e si può convivere con aree chiuse in maniera chirurgica". Ad affermarlo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di '24Mattino' su Radio24, che aggiunge: "Aspettiamo i dati della cabina di regia, ma bisogna lasciare il tempo alle persone per organizzarsi in caso di eventuali chiusure localizzate".

Poi sottolinea: "All'inizio dell'estate due terzi della popolazione avrà ricevuto almeno una dose, per ottobre anche la seconda".

