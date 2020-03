coronavirus

L'ospedale Cervello non ha più gel disinfettante e chiede alla scuola di produrlo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/03/2020 - 16:33:10 Letto 438 volte

L'ospedale a corto di gel igienizzante e chiede alla scuola di produrlo. Succede a Palermo - come si legge su repubblica - in piena emergenza coronavirus, quando in farmacie e supermercati non si trova più amuchina e gel igienizzante per disinfettare le mani. L'ospedale in questione è il Cervello di Palermo e la scuola è l'Istituto tecnico professionale "Ernesto Ascione" dove proprio in questi giorni di emergenza gli studenti, assieme ai docenti, hanno iniziato a produrre il loro disinfettante in laboratorio e lo hanno chiamato "DisinfAscione".



"Ci ha chiamato proprio adesso il facente funzione primario del reparto di pediatria dell'ospedale Cervello di Palermo, Mario Tumminello - dice la preside dell'Ascione Rosaria Inguanta - chiedendoci se eravamo disponibili a produrre anche per loro questo igienizzante. Non hanno più scorte. Noi ci siamo messi a disposizione ma aspettiamo un'autorizzazione o un mandato dall'assessore alla pubblica istruzione che da quello alla sanità. Ci dicano loro cosa fare".

