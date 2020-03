L'ospedale Giglio di Cefalù e la raccolta fondi per potenziare terapia intensiva

raccolta fondi

L'ospedale Giglio di Cefal¨ e la raccolta fondi per potenziare terapia intensiva

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/03/2020 - 11:03:41 Letto 394 volte

È già arrivata a 23 mila euro la raccolta fondi che servirà per il potenziamento della terapia intensiva dell’ospedale Giglio di Cefalù. Una cifra importante raggiunta nel giro di poche ore, a dimostrazione della grande generosità dei siciliani in un periodo di grande difficoltà e paura. I numeri delle donazioni hanno raggiunto quota 530 ma serve fare di più.

La Fondazione Giglio è un centro di alta specialità in Sicilia che opera, a Cefalù, nella gestione dell’ospedale in cui in questi giorni, caratterizzati dall’emergenza coronavirus, medici, infermieri e tutto lo staff sanitario stanno affrontando una sfida senza precedenti. Al Giglio di Cefalù è al momento necessario implementare con nuove risorse umane e nuove tecnologie i mezzi messi in campo. Sono state messe in campo le migliore energie ma dall’ospedale chiedono anche le energie dei siciliani sempre pronti a gesti di generosità.

