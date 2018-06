abusivismo

Lotta agli abusivi, sequestrati oltre 200 chili di pane e denunciati tre ambulanti

Il pane era in cattivo stato di conservazione, scongiurato rischio di intossicazioni alimentari

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/06/2018 - 15:31:29 Letto 399 volte

Stamattina gli agenti della polizia municipale, in un’operazione congiunta con la compagnia dei carabinieri di San Lorenzo, hanno inferto un altro colpo ai venditori abusivi e scongiurato la diffusione a Palermo di gravi intossicazioni alimentari: sequestrati oltre 200 chili di pane in cattivo stato di conservazione, e denunciati i tre venditori ambulanti coinvolti.

Due dei venditori di pane, P.G. di 47 anni e A.S. di 57 anni, si trovavano in via Pacinotti, uno lungo la strada e l'altro all’angolo con via Campolo, mentre il terzo, G.A. di 41 anni è stato individuato a piazza Mauro De Mauro a Borgo Nuovo. Al controllo tutti e tre sono risultati sprovvisti di autorizzazioni alla vendita e sanitarie, quindi sono stati sanzionati per un importo di 3.309 euro ciascuno. Al venditore di Borgo Nuovo è stato anche sequestrato l'automezzo, privo di assicurazione.

Il pane è stato distrutto come previsto dalle norme igienico-sanitarie.

Fonte: POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO

