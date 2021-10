Lotta ai tumori

Lotta ai tumori, Speranza: ''Impegno prioritario per il ministero della Salute''

''Oggi possiamo davvero dire che la sanità di domani avrà gli strumenti per essere più vicina ai pazienti e alle loro famiglie'', ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza.

"La lotta ai tumori è un impegno prioritario del ministero della Salute. I temi che avete posto al centro dei vostri lavori sono questioni cruciali delle politiche per la salute. Sul sostegno alla ricerca e l'assistenza di prossimità sono state fatte scelte strategiche, con ingenti investimenti operati attraverso il Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza, e non solo". Sono le parole contenute nel messaggio che il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha voluto far avere al presidente nazionale di Ail-Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, Sergio Amadori, in occasione del convegno nazionale 'Curarsi è prendersi cura.

"Oggi - aggiunge - Speranza - possiamo davvero dire che la sanità di domani avrà gli strumenti per essere più vicina ai pazienti e alle loro famiglie, anche grazie allo sviluppo dell'assistenza domiciliare, con servizi integrati e innovativi. E con una attenzione imprescindibile e costante verso i soggetti più fragili, individuati come categoria prioritaria anche ad ogni passo della campagna vaccinale contro il Covid-19".

