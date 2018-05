randagismo

Lotta al randagismo, corso di formazione per 101 vigili urbani **VIDEO**

Entra nel vivo il piano di intervento per la prevenzione del randagismo e per l'adozione dei circa 540 cani ospitati nel canile di Palermo. Gli agenti avranno un ruolo fondamentale

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/05/2018 - 11:39:53 Letto 367 volte

A Palermo è ancora lotta al randagismo. Entra nel vivo il piano di intervento per la prevenzione del randagismo e per le adozioni dei circa 540 cani – di cui 80 cuccioli – ospitati nel canile di Palermo, recentemente inaugurato da Comune di Palermo e LAV, con la presentazione delle attività formative che coinvolgeranno 101 agenti della Polizia Municipale.

In base alle nuove Linee di intervento per il contrasto del randagismo stilate da Comune di Palermo e LAV, un ruolo fondamentale sarà svolto dagli agenti di Polizia Municipale, come punto di primo contatto per le segnalazioni dei cittadini rispetto ad animali in difficoltà e momento di innesco della procedura di intervento. A 101 agenti della Polizia Municipale del Comune di Palermo sarà dedicato uno specifico percorso di formazione.

Proprio qualche giorno fa un pitbull ha ucciso la cagnolina di una donna che stava passeggiando in viale Michelangelo. Sempre lo stesso cane aveva poi azzannato un residente che stava intervenendo cercando di separare i due cani.

