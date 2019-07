abbandono dei rifiuti

Lotta all'abbandono dei rifiuti: le multe elevate salgono a 311

Il totale dei verbali dal potenziamento del numero delle pattuglie è di 311.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/07/2019 - 11:43:00 Letto 382 volte

Ieri, nel contesto della lotta all'abbandono indiscriminato dei rifiuti messa in atto dall'Amministrazione comunale, la Polizia municipale ha contestato 21 verbali. Le zone in cui si sono verificati gli illeciti sono: viale Regione Siciliana, via Galletti, via Palmerino, via Altofonte e Sferracavallo.

Nel dettaglio gli agenti, in abili civili e con auto civetta, hanno elevato 16 verbali da 166 euro per conferimento fuori orario, 2 da 333 euro per abbandono di ingombranti, 2 verbali nell'ambito della raccolta differenziata e controllato 10 esercizi commerciali.

È stato anche verbalizzato per un importo di 173 euro un cittadino per l’occupazione abusiva di suolo pubblico in via Calderai di uno scarrabile pieno di rifiuti. Il totale dei verbali dal potenziamento del numero delle pattuglie è 311.

Fonte: Polizia Municipale

