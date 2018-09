illuminazione pubblica

Luci zona Oreto-Stazione, Amella: parzialmente risolto dopo più di 80 giorni al buio

''La situazione dell'illuminazione pubblica nella zona Oreto-Stazione, potrà definirsi normale soltanto quando sarà riattivata la cabina elttrica Assunta dell'Amg'', la nota del consigliere comunale Concetta Amella

Di seguito la nota del consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle, Concetta Amella, componente della Terza Commissione al Comune di Palermo.

"La situazione dell'illuminazione pubblica nella zona Oreto-Stazione, potrà definirsi normale soltanto quando sarà riattivata la cabina elttrica "Assunta" dell'Amg, in via Santa Rosalia, che è andata a fuoco nel giugno scorso e che finora ha lasciato al buio decine di strade, con grave pericolo per i cittadini. Ritengo sia riduttivo esultare per l'accensione della metà dei lampioni, tra l'altro non avendo fatto nulla di concreto a riguardo".

Lo afferma il consigliere comunale del M5S Concetta Amella e componente della Terza Commissione, criticando il consigliere del Mov139, Paolo Caracausi, che insieme ad altri consiglieri di maggioranza ha tentato di prendersi i meriti per l'accensione di alcuni punti luce nel quartiere, quando mancano all'appello ancora quasi la metà di quelli presenti.

"Questo risultato, sebbene parziale - afferma Amella - è frutto dell'impegno del MoVimento 5 Stelle che ha organizzato iniziative a sostegno degli abitanti della zona e dei turisti, rimasti nell'oscurità e in balia della criminalità".

A luglio, inoltre, sempre i consiglieri pentastellati a Palazzo delle Aquile, Concetta Amella, Viviana Lo Monaco e Antonino Randazzo insieme a Saverio Bruschetta della III Circoscrizione e ad una delegazione di cittadini esasperati, avevano incontrato l’ex presidente di Amg, Giampaolo Galante, per parlare del guasto della zona Oreto-Stazione (poi sostituito da Mario Butera), indicando il problema come un tangibile segno del degrado in cui versa la città.

"Mi stupisce - ha aggiunto Concetta Amella - che, Caracausi e Quartararo si intestino un successo dopo che l'unica cosa che hanno saputo fare come maggioranza è stata quella di lasciare i cittadini al buio per oltre 80 giorni".

