Scuola

Lucia Azzolina neo ministro della Scuola, Cisal Sicilia: ''Adesso attenzione al Sud''

Lucia Azzolina nuovo ministro della Scuola del governo Conte.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/12/2019 - 17:56:15 Letto 377 volte

“La scelta di Lucia Azzolina come nuovo ministro della Scuola del governo Conte è un segnale che non possiamo che accogliere positivamente: una donna siciliana, esperta di un settore da tempo in difficoltà e con un’attiva militanza nel sindacato Anief-Cisal. Facciamo al neo ministro i migliori auguri di buon lavoro, nella speranza che il governo nazionale guardi con sempre maggiore attenzione ai problemi del Meridione, della Sicilia e del mondo dell’istruzione”. Lo dicono Nicola Scaglione, Gianluca Colombino e Giuseppe Badagliacca della Cisal Sicilia, commentando la scelta del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.

